Cantora Marília Mendonça morre em acidente de avião em MG

SAN PAULO, 5 NOV (ANSA) – A cantora Marília Mendonça morreu nesta sexta-feira (5) após um avião no qual estava cair na zona rural de Piedade de Caratinga, a cerca de 300 km a leste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

A artista tinha um show marcado em Caratinga na noite de hoje e viajava junto com seu produtor, um assessor, o tio da cantora, o piloto e o copiloto. Pelo menos três pessoas estão mortas, enquanto outras duas ainda não foram resgatadas.

“O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais”, diz a nota dos Bombeiros.

A assessoria da cantora também confirmou a morte de Marília.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos”, diz a nota.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o acidente ocorreu num curso d’água próximo da BR 474, a cerca de 11 km do centro da cidade. No local da queda há a ocorrência de correnteza, por isso, o veículo foi estabilizado antes do início do resgate.

A aeronave é um bimotor Beech Aircraft King Air, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo a Anac, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo. (ANSA)

