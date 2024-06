Cantora Maiara muda de visual e volta ao tom natural de cabelo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 14:40 Para compartilhar:

A cantora Maiara surpreendeu os fãs ao abandonar o visual aloirado e voltar ao tom natural de cabelo. “Acho que tem uma morena de Goiânia perdida por aí!”, escreveu em suas redes sociais, na quinta-feira, 27.

A irmã de Maraisa recebeu uma chuva de elogios de amigos e seguidores. “Mas eu amei demais”, escreveu a cantora Ana Castela. “Mulher, você conseguiu ficar 10 anos mais nova, essa é muito a sua cor”, disse um internauta.

Seguidores também apontaram a semelhança da sertaneja com Juliette, vencedora do Big Brother Brasil 21. “Juliette é você?”, questionou um. “Achei que fosse a Juliette quando vi”, comentou outro.

Nos últimos meses, a cantora vem sendo criticada pelo seu emagrecimento. Atualmente ela pesa 47 quilos – e já pesou 85. “Alguém sabe se ela está saudável?”, questionou um internauta.

“Eu vim de um processo de perder a gordura, e agora que está dentro do normal, o foco é ganhar massa”, disse. “Para quem está se perguntando como eu emagreci, a primeira coisa que eu falo para vocês é: busquem acompanhamento médico. Eu vou toda semana no médico, faço exames, malho todo dia e só como coisas saudáveis e que fazem bem para o corpo”, disse em uma postagem do Instagram.