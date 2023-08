Cantora Lizzo é acusada por mais seis pessoas; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 12:22 Compartilhe

Pelo menos outras seis pessoas acusaram a cantora Lizzo, de 35 anos, de manter um “ambiente sexualmente carregado” e não pagar os funcionários. Em entrevista à ABC News, Ron Zambrano, o advogado dos ex-funcionários da artista, alega que algumas das novas denúncias têm base para mais um processo contra a norte-americana.

No início do mês, três ex-funcionários de Lizzo abriram um processo contra a cantora. Os antigos colaboradores acusam a artista de assédio sexual e afirmam que a mesma criava um ambiente de trabalho hostil.

Dois dias após a abertura do processo, Lizzo usou suas redes sociais para desmentir as acusações e afirmou que as denúncias não passavam de histórias sensacionalistas.

“Estes últimos dias foram terrivelmente difíceis e esmagadoramente decepcionantes. Minha ética de trabalho, moral e respeito foram questionados. Meu caráter foi criticado. Normalmente, escolho não responder a falsas alegações, mas são tão inacreditáveis ​​quanto parecem e ultrajantes demais para não serem abordadas. Essas histórias sensacionalistas vêm de ex-funcionários que já admitiram publicamente que foram informados de que seu comportamento na turnê era inapropriado e pouco profissional”, destacou Lizzo, na ocasião.

