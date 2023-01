Cantora Lisa Marie Presley, filha de Elvis, morre aos 54 anos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/01/2023 - 6:37 Compartilhe

A cantora e compositora Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, morreu nesta quinta-feira (12), aos 54 anos, informou sua família em nota entregue à AFP.





Sua mãe, “Priscilla Presley e a família Presley estão comovidas e arrasadas com a trágica morte de sua amada Lisa Marie”, afirmaram no boletim, no qual pedem respeito à privacidade da família.

A filha do “King”, também cantora, foi transportada para o hospital na manhã desta quinta-feira, onde foi induzida a um coma artificial e estava sob assistência respiratória, segundo o portal especializado em entretenimento TMZ, que citou fontes anônimas. Lisa estava inconsciente quando sua empregada a encontrou em casa, na manhã desta quinta-feira, em Calabasas, subúrbio de Los Angeles, detalhou o portal.

O ex-marido de Lisa Danny Keough, que também vive na propriedade, fez massagem cardíaca na cantora até a chegada da ambulância.





“Foi a mulher mais apaixonada, forte e amável que conheci”, elogiou a mãe de Lisa em outro comunicado, no qual agradeceu aos fãs por “seu amor e suas orações”.

O anúncio da morte de Lisa Presley provocou inúmeras reações de fãs e amigos da cantora.

“Lisa, querida, sinto muito. Vou sentir sua falta, mas sei que a verei novamente em breve”, escreveu o ator John Travolta no Instagram.

– Homenagem –

O assessor de Lisa não respondeu aos pedidos de informações feitos pela AFP.

Dias atrás, Lisa compareceu à cerimônia do Globo de Ouro com sua mãe, Priscilla, na qual viram o ator Austin Butler ganhar o prêmio de melhor ator de drama por sua poderosa atuação em “Elvis”.





Lisa Marie Presley então se declarou “transbordando de gratidão” e prestou uma homenagem sincera ao filme. “Estou muito orgulhosa e sei que meu pai teria ficado”, afirmou.

A cantora e compositora é mãe de três filhos, incluindo Riley Keough, que ganhou notoriedade por sua atuação na série “The Girlfriend Experience”, em 2016.

Controlou a Elvis Presley Enterprises até vender a maior parte de suas ações para uma sociedade em 2005.

No entanto, manteve o controle de Graceland, a propriedade onde seu pai foi encontrado inconsciente em agosto de 1977, antes de ser transportado para um hospital onde foi declarado morto por parada cardíaca. Os exames toxicológicos revelaram altos níveis de medicamentos no corpo da lenda do rock’n’roll.

Lisa Marie Presley também lutou contra o vício em opioides e analgésicos, como revelou em 2019 no prefácio de um livro sobre o aumento de overdoses que atormenta os Estados Unidos nos últimos 20 anos.

“Não sou perfeita. Meu pai não era perfeito, ninguém é”, escreveu ela.

Fontes anônimas disseram ao TMZ que a cantora não tentou suicídio.

Além de Keough, ela foi casada com Nicolas Cage, Michael Jackson e Michael Lockwood.

