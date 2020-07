Cantora Lexa será a apresentadora da live de aniversário do Vasco Vascaína foi convidada na última quinta-feira, durante transmissão da Vasco TV, e aceitou o convite feito pelo clube. Ela já vem participando de ações junto ao clube que torce

O Vasco vai comemorar, no dia 21 de agosto, o aniversário de 122 anos, e quem vai comandar a live dos festejos será a cantora Lexa. O convite foi feito durante transmissão da Vasco TV da última quinta-feira, e a vascaína aceitou.

– É claro que aceito! Estou emocionada e muito feliz por esse convite do Vasco – agradeceu Lexa.

A cantora vem participando de ações junto ao clube nos últimos tempos. No ano passado, por exemplo, lançou música com o também vascaíno MC Darlan. “Nasci pra te seguir” vem sendo cantada nas arquibancadas dos jogos do Cruz-Maltino.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também