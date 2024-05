Cantora Kátia se emociona com chegada de seu cão-guia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/05/2024 - 9:38 Para compartilhar:

A cantora Katia, dona do sucesso Qualquer jeito (Não está sendo fácil), ganhou um cão-guia, chamado Willy. O animal, da raça labrador, é dócil e calmo e teve o seu primeiro contato com a artista em 2022, no Instituto Adimax. Na época, Katia já havia iniciado o treinamento com a bengala longa, o que é obrigatório para ter acesso a um cão-guia.

“Fiquei esperando a compatibilidade de um cão que teria que ser compatível ao meu peso, meus passos, altura, à minha rotina de vida e à minha personalidade. E o Willy apareceu. No dia 28 de março de 2022, iniciei a classe e compatibilidade com ele. Foi uma adaptação maravilhosa”, contou ela ao jornal Extra.

O pet, que já virou o “fiel escudeiro” da artista, a encantou à primeira vista, mas quando eles se conheceram, ele ainda tinha outro dono. “Em setembro, quando eu cantei o Hino Nacional em um jogo na arena de Sorocaba, ele foi com o seu treinador, e eu admirei muito aquele cão quieto e calmo, de fácil socialização. Pedi a Deus para que o tutor dele pudesse amá-lo tanto quanto eu amaria”.

“O tempo passou, e quando eu descobri que o cão designado para mim era o Willy, fiquei muito feliz e agradeci muito. Tinha pedido a Deus que o cão encontrasse alguém que o amasse tanto quanto eu o amaria, mas nunca imaginei que essa pessoa seria eu. Quando isso aconteceu, eu chorei de felicidade”, completou ela.

Em suas redes sociais, Kátia sempre publica imagens ao lado de seu cão-guia, nas mais diversas situações. Na conta que mantém no Instagram, ela usa um sistema para transformar textos em áudio para ajudar deficientes visuais, algo que ela desenvolveu na época em que ficou afastada da mídia.