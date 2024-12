Cantora italiana Mafalda Minozzi encerrará ano com show em SP

SÃO PAULO, 26 DEZ (ANSA) – A cantora italiana Mafalda Minozzi fechará o ano de 2024 com um show de jazz no próximo sábado (28) em São Paulo.

A artista se apresentará no palco do The S, localizado na região central da capital paulista, e antecipará o lançamento de seu novo álbum dedicado ao Rio de Janeiro, marcado para ser lançado em 7 de fevereiro de 2025.

O último show de Minozzi neste ano promete ser um momento de celebração e conexão entre os apaixonados pelo jazz e pela música italiana.

A cantora se apresentará em SP pouco tempo depois de encantar o público do navio Costa Diadema, durante uma viagem musical pelo “Cruzeiro das Raízes” para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil. (ANSA).