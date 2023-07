Cantora gospel Tori Kelly é internada na UTI com coágulos, afirma site

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 8:45 Compartilhe

A cantora gospel Tori Kelly, 30, foi internada nesta segunda-feira, 24, em uma UTI em Los Angeles, nos Estados Unidos, após passar mal e desmaiar em um jantar com os amigos no domingo, dia 23. Segundo o site TMZ, a artista está com coágulos nas pernas e pulmões e seu estado é “muito grave”. O portal cita também que Tori perdeu a consciência durante a hospitalização. Os médicos continuas avaliando o estado de saúde da cantora para determinar se há coágulos perto do coração. Tori Kelly é conhecida pelo seu talento dentro do gênero gospel. Em 2019, foi vencedora do Grammy nas categorias Melhor Álbum Gospel e Melhor Canção Gospel.

