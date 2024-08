Cantora Gospel Isadora Pompeo atualiza estado de saúde após desmaiar em show

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 17:20 Para compartilhar:

Isadora Pompeo, famosa pela música “Bênçãos Que Não Têm Fim”, informou, por meio do seu perfil no Instagram, o seu estado de saúde após desmaiar no palco em sua apresentação na 35ª Exposição Agropecuária de Palmeiras de Goiás. A cantora gospel agradeceu as mensagens de apoio dos fãs e afirmou ter tido um “episódio de estafa”.

“Gostaria de agradecer a todos que estão preocupados comigo. Graças a Deus, estou me recuperando bem. Estou em casa, descansando depois de uma agenda lotada. Tive um episódio de estafa, o que causou meu desmaio. Minha pressão caiu e senti um formigamento, mas não foi nada grave. Naquele dia, fiquei muito mal, mas agora só preciso de repouso”, explicou a cantora.

+Leia mais em:

Cantora Isadora Pompeo é socorrida após passar mal em show em Goiás

A equipe da artista informou que ela sofreu uma queda de pressão, resultando no desmaio. Isadora foi retirada do palco, causando preocupação entre os presentes. Ainda em sua publicação, ela acrescentou: “Espero que Deus nos permita retornar à cidade em que estava. Peço desculpas por não ter continuado o show, faltavam apenas 30 minutos para terminar”.

Isadora aproveitou para tranquilizar amigos próximos, explicando que não deu notícias antes para se concentrar em sua recuperação longe do celular.

Leia a nota oficial completa:

“A equipe Isadora Pompeo informa que a cantora, durante seu show em Palmeiras de Goiás, passou mal e precisou ser socorrida imediatamente. Após o incidente, ela recebeu todo o auxílio necessário e está se recuperando. Em breve, traremos mais informações e atualizações. Em nome de toda a equipe, desejamos uma completa recuperação enviada por Deus para nossa cantora e agradecemos imensamente ao público presente. Continuamos em oração, acreditando que Deus está cuidando de tudo.”