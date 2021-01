Cantora gospel Amanda Wanessa sofre acidente de carro e está na UTI

A cantora gospel Amanda Wanessa, de 31 anos, sofreu um acidente de carro nesta segunda-feira (4) na cidade de Barreiros, em Pernambuco, e está em na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), onde está intubada. As informações são da Quem.

O carro no qual estava a cantora se envolveu em uma batida com um caminhão na rodovia PE-60, próximo à cidade de Rio Formoso, a cerca de 85 km de Recife. De acordo com o cantor Ricardo Machado, amigo de Amanda, ela está no Real Hospital Português, na capital pernambucana.

Amanda conduzia o carro, que também levava o pai da cantora, Odilon, que te escoriações leves, e a filha Mel, que quebrou um braço. Apesar dos ferimentos, os dois já estão em casa. A cantora, que sofreu múltiplas fraturas, segundo a reportagem, foi retirada das ferragens desacordada.

