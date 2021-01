Após acidente com caminhão, cantora gospel Amanda Wanessa apresenta evolução

A cantora Amanda Wanessa, que sofreu um grave acidente de carro no dia 4 de janeiro e está na UTI, está apresentando melhoras. A informação foi dada pela assessoria de imprensa da cantora.

“Queridos, seguimos confiantes no Deus que é o Médico dos médicos e traz à existência o que não há… Para glória Dele, a querida Amanda Wanessa continua evoluindo em sua recuperação. O processo é lento, mas cremos no tempo do Senhor, pois a sua vida esta nas mãos Dele. Nossa amada Melzinha também está se recuperando muito bem e hoje fez revisão da cirurgia. Aleluia! Somos gratos por tanto carinho e continuamos contando com as orações de todos vocês”

Amanda passou por cirurgias na cabeça, no braço e na perna após o automóvel se envolver em uma batida com um caminhão. A cantora foi levada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Real Hospital Português, em Recife, onde está intubada.

