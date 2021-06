Cantora gospel a favor de tratamento precoce morre de Covid-19

Cristiane Ferr, cantora gospel de 48 anos, morreu na última semana de complicações da Covid-19. A artista defendia o uso de medicações comprovadamente ineficazes contra a doença. De acordo com a Folha de São Paulo, Cristiane testou positivo e começou a se tratar em casa, mas precisou ser hospitalizada.

A cantora usava as redes sociais para defender o uso de hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina, remédios que não têm eficácia no combate à Covid-19. “Se você tomou ivermectina, azitromicina ou hidroxicloroquina poste no Facebook, e se não precisou tomar e é a favor, poste que é a favor. Seremos a maioria. Vamos forçar as prefeituras a começarem a prevenção urgente. E fazer a distribuição gratuita”, escreveu. Os pulmões de Cristiane ficaram muito comprometidos por causa da doença e ela não resistiu.

