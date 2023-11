Cantora Giulia é escolhida para apresentar première do Grammy Latino 2023

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2023 - 11:31 Para compartilhar:

Após ter sido indicada pela segunda vez no Grammy Latino neste ano, com a canção “Aviso de Amigo:”, Giulia recebeu a missão de apresentar a première oficial da cerimônia, que irá ocorrer no Centro de Exposições e Conferências (FIBES), em Sevilha (Andaluzia), Espanha, na próxima quinta-feira, 16 de novembro, com streaming ao vivo em todas as plataformas da Academia Latina.

Giulia irá dividir a apresentação com o ator e cantor espanhol Miguel Ángel Muñoz. Sete artistas irão se apresentar na première, que precede a 24.ª Entrega Anual do Grammy Latino na mesma noite.

Em 2021, Giulia foi indicada na categoria “Artista Revelação” no Latin Grammy’s, sendo a única brasileira e mais jovem nomeada na categoria. Em 2022 apresentou o “Lifetime Achievement Award” à Rita Lee, a convite da academia.

A cantora carioca segue se firmando como uma das artistas mais versáteis e singulares do pop brasileiro, colhendo os frutos do sucesso do “DISCO VOADOR”, que soma mais de 200 milhões de streams somente no Spotify. Com uma versão deluxe lançada em julho, o projeto conta com parcerias com Papatinho, Clarissa e Luan Santana, e apresenta um conceito aprofundado na numerologia e nos seres extraterrestres.

Em setembro, Giulia anunciou a alteração de seu nome artístico, agora sem o “Be”. E também neste glorioso ano, a artista embarcou na “Disco Voador Tour”, com shows em Portugal e em grandes capitais brasileiras. Depois de um show emocionante e esgotado em São Paulo, a digressão irá encerrar em dezembro em sua cidade natal, Rio de Janeiro.

A artista conta com 1,7 bilhão de streams no somatório das plataformas digitais, 600 milhões de visualizações no YouTube, e mais de 13 certificados entre de diamante, ouro e platina.

