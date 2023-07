Cantora Fiorella se prepara para lançamento de clipe inédito de ‘Carrossel’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 10:45 Compartilhe

Preparem-se para se encantar com a talentosa cantora Fiorella, que está prestes a lançar seu mais novo single, intitulado “Carrossel”. Com o apoio e a orientação da renomada dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, Fiorella promete conquistar corações com sua música.

O lançamento oficial do single ocorrerá no dia 13 de julho, às 21h, em todas as plataformas digitais. O clipe oficial será lançado no dia seguinte, 14 de julho, ao meio-dia, no canal oficial de Fiorella no YouTube.

“A gravação do clipe de ‘Carrossel’ foi uma experiência simplesmente incrível, mais um sonho se tornando realidade. Essa música tem toda a essência jovem, divertida e muito dançante que eu amo, e estou ansiosa para ver todos cantando e dançando ao som dela”, afirma a cantora.

“Mal posso esperar para compartilhar esse momento especial com meus fãs e sentir a energia contagiante que essa música vai trazer”, completa, transbordando entusiasmo.

Com produção musical de Fernando Zor e Ray Ferrari, “Carrossel” cativa desde o primeiro acorde, apresentando um ritmo envolvente e contagiante. A grandiosidade do projeto reflete o talento singular de Fiorella e a dedicação incansável de sua equipe.

“A produção musical de ‘Carrossel’ foi um trabalho muito especial. Produzir a Fiorella é sempre inspirador, ela tem apenas 14 anos e uma potência vocal gigante. Ela traz uma energia única e um talento incrível para o estúdio. Estamos extremamente orgulhosos do resultado e ansiosos para compartilhar essa música com o mundo”, conta Fernando.

