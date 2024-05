Cantora expõe possível fim de amizade entre Beatriz e Alane, do ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 10:36 Para compartilhar:

Quem assistiu ao “BBB24” deve se lembrar da amizade de Beatriz Reis, a Bia do Brás, e Alane. A dupla, que chegou à reta final do reality, ficou conhecida por ser inseparável ao longo do confinamento, mas essa situação parece ter mudado.

Em suas redes sociais, a cantora Tília expôs um suposto rompimento entre as ex-BBBs. Presente no evento de São João organizado por Juliette, a filha de Dennis DJ revelou que as duas não foram vistas juntas em nenhum momento da festa.

“Tinha a Bia do Brás e a Alane. Eu, como consumidora de Big Brother, [sei que] a Bia e a Alane eram melhores amigas. Simplesmente elas não estavam juntas na festa. E que viralize isso para elas falarem que estavam. Não estavam não, porque eu fiquei olhando do início ao fim”, pontuou a cantora.

E completou: “Não disse que elas não se cumprimentaram, disse que elas não ficaram juntas. Parecia que era obrigatório as duas ficarem a 500 metros de distância, porque onde uma ficava, a outra não ficava. Ou elas estavam juntas o dia inteiro e não se aguentavam mais, mas assim, não ficavam juntas”.

🚨FOFOCA: Vídeo de internauta afirmando que Beatriz e Alane não ficaram juntas na festa da Juliette viraliza na internet.pic.twitter.com/iV6ZZKPZYS — Central Reality (@centralreality) May 26, 2024

Até o momento, a dupla não se pronunciou sobre o suposto afastamento. A IstoÉ Gente procurou Beatriz e Alane para posicionamentos e atualizará esta nota mediante respostas.