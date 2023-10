Cantora e mulher de bilionário: quem é Karinah, que comprou a mansão de Xuxa por R$ 45 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2023 - 13:32 Para compartilhar:

Xuxa Meneghel vendeu sua mansão em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 2021. Os novos proprietários, que ainda não teriam se mudado para a casa, são a cantora de samba Karinah e o seu marido, o empresário Diether Werninghaus.

Segundo o portal Extra, a cantora estaria reformando a casa antes de se mudar para lá. A mansão de 2.626m² já contava, antes das obras, com cinco quartos, jardim tropical, estúdio de gravação, quadras de vôlei e basquete, cinema privativo e elevador.

Quem é Karinah?

A sambista, de 41 anos, é casada com o empresário Diether Werninghaus. Ele é um dos herdeiros da WEG – empresa responsável por motores elétricos, transformadores e geradores de energia. Werninghaus é bilionário, dono de uma fortuna avaliada em R$ 6,10 bilhões.

Karinah começou profissionalmente no ramo musical em 2010 e já gravou com Alcione e Dudu Nobre. Ela se diz “resistência” no samba, por ser uma cantora com muito dinheiro.

Karinah teve dois filhos antes do atual marido, frutos de relacionamentos passados. Com Diether, ela teve os gêmeos Lílian e Gerd, nascidos em 2017.

