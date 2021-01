Cantora e DJ Sophie morre ao tentar ver a lua

A DJ e cantora escocesa Sophie morreu, aos 34 anos, após cair neste sábado (30) enquanto escalava um lugar alto para ver a lua em Atenas, na Grécia. As informações são do UOL.

Sophie foi a primeira artista trans a concorrer ao Grammy em 2019, na categoria de melhor álbum de dance/ eletrônica, com “Oil of Every Pearl’s Un-Insides”. Ela também foi uma das produtoras do single “Bitch I’m Maddona”.

A cantora Jup do Bairro se manifestou nas redes sociais. “Sophie subiu em um lugar mais alto para ver a lua cheia e acabou tendo que se tornar uma estrela. O céu é seu, Sophie”, disse.

