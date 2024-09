Cantora é assassinada a tiros em Fortaleza; polícia investiga crime

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2024 - 11:17 Para compartilhar:

A polícia do Ceará está investigando o assassinato de Giselle Bernardo, uma cantora que fazia sucesso em Fortaleza. A artista foi morta a tiros no sábado, 21, em um rua no Centro do município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O crime aconteceu próximo a casa em que a vítima morava. Giselle costumava se apresentar em barzinhos e restaurante na região e tinha uma apresentação agendada para horas após o assassinato.

Nas redes sociais, onde acumulava mais de 20 mil seguidores, a cantora costumava compartilhar vídeos de seus shows.

De acordo com o g1, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Forense (Pefoce) foram ao local e fizeram as primeiras investigações.

Ainda segundo a publicação, a vítima tinha antecedentes por crime contra a administração pública. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).