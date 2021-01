Cantora do Boi Garantido morre com Covid-19 dias após parto

A cantora Roci Mendonça, de 39 anos, morreu no sábado (9) em Manaus (AM) após complicações da Covid-19. Backing vocal do grupo Boi Garantido, ela sofreu três paradas cardíacas dias depois de dar à luz o primeiro filho. As informações são do Uol.

A cantora é a segunda integrante do grupo a morrer por conta da doença. No dia anterior, na sexta-feira (8), o compositor Rafael Marupiara também faleceu em razão da doença.

O filho de Roci nasceu de sete meses, em 31 de dezembro, enquanto a cantora estava internada. De acordo com a família, a criança está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da maternidade Ana Braga, em Manaus, em processo de ganho de peso para receber alta e não corre risco de morte.

Nas redes sociais, o Garantido fez uma homenagem a Roci, chamada entre os membros do grupo de “rouxinol” —pássaro conhecido pela afinação de seu canto na floresta.

“Canta rouxinol na porteira. Canta rouxinol na ribeira. Canta a Roci no céu. Aplausos pedimos agora, a quem o Supremo escolheu. Não cabe ao Boi Garantido, selecionar a voz de Deus”, diz um trecho da publicação.

Canta rouxinol, já é dia no céu Foi então que Lindolfo Monte Verde se queixou a São João: 'Desde que cheguei... Posted by Boi Garantido on Sunday, January 10, 2021

Outros membros também estão com Covid-19

Além de Roci e Rafael, outros membros do Boi Garantido foram diagnosticados com covid-19. O levantador de toada David Assayag, 52 anos, está internado em Manaus e seu quadro é estável.

Conforme o Uol, os demais diagnosticados com o novo coronavírus são: Márcia Siqueira, levantadora de toadas; Enéas Dias, diretor geral musical, e Rubens Alves, colaborador e compositor.

“A Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido reitera que acompanha de perto o desenrolar de cada situação e faz de tudo para ajudar a solucionar o que é possível e ao alcance de nossas ações. No mais, seguimos em oração para a plena recuperação de todos”, disse a entidade em nota ao Uol.

Veja também