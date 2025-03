Cantora de 11 anos de Uzbequistão vence Sanremo Junior na Itália

SANREMO, 31 MAR (ANSA) – Yasmina Husniddinova, 11 anos, representante do Uzbequistão, venceu o “Grand Prix 2025”, a principal categoria da 16ª edição do Sanremo Junior, na Itália, que aconteceu no Teatro Ariston.

Com “S’il suffisait d’aimer”, um sucesso eternizado na voz de Celine Dion, a jovem uzbeque obteve a preferência unânime do júri da competição, presidido por Leonardo Laserra Ingrosso, diretor da banda nacional da Guarda de Finanças da Itália. Já na categoria “Prêmio do Comitê”, a vitória ficou com Fiorella Valentina Concepcion Gerardi, uma competidora da Argentina, com sua música “La forza”.

Outros dois prêmios, o do Estudante (votado por mais de 100 alunos das escolas provinciais presentes no teatro) e o “Alice Artemis Viganò” (em memória da jovem clarinetista da Orquestra Júnior de Sanremo, que morreu prematuramente), foram concedidos respectivamente ao finalista italiano, Eric Koci, um cantor e compositor de 14 anos de Vignola, em Modena, com a canção “In un mondo diverso”, e à indonésia Carissa Angel Indyra Putri, de 14 anos, com “Royals”.

Ao todo, a competição destinada a cantores de 6 a 15 anos contou com a presença de 25 crianças e adolescentes, representando o mesmo número de nações. (ANSA).