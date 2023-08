Cantora Dani Russo é internada em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 23:42 Compartilhe

A equipe de Dani Russo usou o Instagram da cantora nesta quinta-feira, 17, para justificar sua ausência das redes sociais. Segundo o story publicado, ela está hospitalizada, há oito dias, devido a crises de ansiedade.

“A artista Dani Russo encontra-se internada no Anália Franco há 8 dias por fortes crises de ansiedade. Por isso, a ausência nas redes sociais. Pedimos orações para a melhora da nossa melhor do baile”, escreveu a equipe, no comunicado.

A batalha de Dani contra os transtornos psiquiátricos não é atual. Em 2021, ela foi diagnosticada com a Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) e, desde então, já foi hospitalizada outras vezes. Nas redes sociais, a cantora costuma compartilhar sua luta com problemas de saúde mental.

