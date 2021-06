Cantora carioca sofre depredação de carro em tentativa de assalto em São Paulo

Com cerca de 25 mil pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, a cidade de São Paulo amarga altos e crescentes índices de violência na capital. A mais nova vítima foi a cantora e compositora Manola. Na cidade a trabalho, a artista foi surpreendida por um homem na tarde deste domingo (13), que quebrou o vidro de seu carro com o objetivo de roubar seus pertences.

Manola e seu assessor, Daniel Outlander, seguiam para a região da Liberdade, no centro de São Paulo, quando o GPS que utilizavam recalculou a rota enviando para uma rua perto do Complexo Viário Evaristo Comolatti. Ao passar pelo local, a dupla, que estava parada no sinal vermelho, foi surpreendida por um homem que, com uma pedra, golpeou o vidro da lateral dianteira do veículo da artista. Como tinha um carro na frente, não tinham como se mexer. “No segundo golpe, o vídeo quebrou, mas por sorte o carro da frente andou e conseguimos fugir”, relata a cantora, que estava dirigindo.

“Eu o vi correndo de longe em direção ao carro com uma cara de muito bravo, meu primeiro pensamento foi ‘nossa, será que eu fiz alguma coisa?’ Nunca tinha passado por nada parecido, e na hora é difícil ver o que está acontecendo, eu achei que ele tinha batido com a mão de raiva, só quando o Daniel falou que era com uma pedra e ligamos pro seguro que entendemos que foi uma tentativa de assalto. Só tenho a agradecer a Deus por não ter sido nada mais grave, pelas nossas vidas e pedir por essas pessoas que são dependentes químicas, porque do jeito que foi, com pedra e tal, certamente é alguém que precisa de muita ajuda e vive uma realidade inimaginável”, disse Manola.

Para Daniel Outlander, o acontecido serve de alerta para os habitantes das principais capitais. “Há violência em todas as grandes cidades, infelizmente. É muito triste que tenhamos passado por essa situação e esperamos que outras pessoas não vivam essa terrível experiência”.

Viagem a São Paulo

A cantora Manola está na capital paulista a trabalho, onde participou de um ensaio fotográfico na última semana. Nesta terça (15), a artista participa da gravação de seu novo clipe, em um estúdio no Campo Belo, Zona Sul da cidade. A faixa será o novo lançamento de Manola, que comemora um ano de carreira em junho.

“Apesar do acontecido, nós estamos muito felizes de estar em São Paulo. É uma cidade que eu amo e venho com frequência. Estamos trabalhando com profissionais incríveis e muito ansiosos para poder apresentar o resultado. Essa música será uma parceria com um artista paulistano, então nada melhor que ter a cidade como cenário desse projeto”, explica.

Com um ano de carreira, Manola já foi indicada a prêmios, além de possuir duas faixas entre as mais vendidas do iTunes Brasil.

Veja também