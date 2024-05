Cantora Ananda Paixão lança single ‘Emocionada’ e homenageia Gabriela, de Jorge Amado, na capa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 15:27 Para compartilhar:

A cantora e compositora Ananda Paixão se prepara para lançar seu novo single “Emocionada”. A faixa chega na quinta-feira, dia 6, às 20h, em todas as plataformas digitais, junto a um videoclipe, que será disponibilizado um dia depois, às 12h. Para o anúncio, a pernambucana divulgou a capa da produção, que traz uma homenagem à personagem Gabriela, de Jorge Amado.

A artista conta que a figura foi ideal para poder representar a potência feminina do Nordeste. “Ela, como uma mulher nordestina, simboliza a liberdade de uma forma muito real e inspiradora. No meu trabalho, quero passar essa mesma mensagem de autonomia e força. Gabriela é alguém que vive sua vida de acordo com suas próprias regras, e essa ideia de liberdade pessoal é algo que quero refletir nas minhas músicas e no videoclipe. Quero mostrar que, assim como Gabriela, todas as mulheres podem e devem ser livres para serem quem são, sem medo de julgamentos”, declara.

Ananda Paixão é uma artista multifacetada que carrega em sua carreira a paixão pela dança, pela música e pelas raízes nordestinas. Nascida em Recife, Pernambuco, ela já viveu em diversas cidades do Brasil, como Brasília, Santa Catarina e Rio de Janeiro, construindo uma identidade artística e hoje, com apenas um ano de carreira, se tornou uma das grandes promessas do cenário pop. Já tendo lançado singles como “Arretada”, “Levanta O Copo”, “No Game”, “Barman”, “Caju na Cachaça” e “Muvuka”, alcança mais de meio milhão de views no Youtube e mais de 100 mil plays no Spotify.