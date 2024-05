Cantora Ana Paula Vieira e o namorado, Marcelo Stocco, morrem em acidente de carro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 7:44 Para compartilhar:

A cantora Ana Paula Vieira, de 27 anos, e o namorado, o vereador Marcelo Stocco, morreram neste domingo, 12, após sofrerem um grave acidente de carro na BR-364, em Rondônia.

Ana Paula havia se apresentado na cidade de Cacoal, também em Rondônia, no Boteco da Bodega, na noite do último sábado, 11. A equipe do espaço lamentou a morte do casal.

Alguns vídeos da última apresentação da artista ainda constavam nas redes sociais. “Não imaginávamos que a sua última apresentação seria em nossa casa. Uma mulher incrível e superespecial e que sempre estará em nossas memórias. Descanse em paz!”, dizia a publicação.

“Você cantando ontem, eu estava admirando a sua apresentação e sua voz é todo amor que você tinha pela música. Hoje passam as cenas de todos os momentos vividos com você ontem. Ainda sem acreditar. A luz jamais será apagada. Agora você vai brilhar no céu”, escreveu um fã, que marcou presença no show da artista.

A prefeitura da cidade de Pimenta Bueno, em Rondônia, lamentou a morte do casal com uma nota de pesar. Confira abaixo na íntegra:

“Nota de pesar.

A Prefeitura de Pimenta Bueno manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Augusto Stocco e Ana Paula Vieira Correa.

Marcelo Stocco era vereador de Pimenta Bueno e durante seu mandato, se destacou por liderar diversas iniciativas em prol da população e do município, deixando uma marca significativa na comunidade de Pimenta Bueno.

Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora e sua presença nas redes sociais. Como cantora, ela tocava os corações de todos com sua música. A Prefeitura de Pimenta Bueno agradece todos os momentos vividos junto a essas grandes pessoas e excelentes profissionais, que muito contribuíram com o progresso da nossa cidade.

O seu legado permanecerá vivo para sempre em nossos corações. Neste momento de profunda dor e pesar, a administração municipal externa aos familiares e amigos as mais sinceras condolências. A partida deles deixa um legado de carinho e amizade que será lembrado sempre”.

O cerimonial de despedida à artista teve inicio à 1h da madrugada desta segunda, 13, na Rua João Batista Neto (T-12) n° 1345, no bairro Nova Brasília, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O cortejo sairá às 10h do mesmo dia, com sepultamento às 10h30 no Cemitério Municipal de Ji-paraná. Ainda não há informações sobre o velório de Marcelo Stocco.