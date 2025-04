Cantora americana é confirmada em rodeio de Jaguariúna, e brasileiros reclamam

A cantora norte-americana Kacey Musgraves foi anunciada como uma das atrações do Jaguariúna Rodeo Festival, no interior de São Paulo. O evento acontece de 19 a 27 de setembro.

A notícia foi anunciada no perfil oficial do evento nas redes sociais nesta semana, mas não foi bem recebida por internautas e público do festival.

Grande parte dos comentários da publicação demonstram insatisfação do público, que criticou a decisão do festival em investir em uma atração internacional, ao invés de algum artista brasileiro.

“Virou Lollapalooza agora? Se eu estou indo em um rodeio, obviamente é para ouvir sertanejo”, disse um internauta. “Desculpas aos fãs e a essa cantora. Mas rodeio é cultura, é sertanejo brasileiro”, comentou outro.

Kacey Musgraves é uma das vozes mais importantes do country americano atualmente. Ela ganhou oito Grammys, incluindo o de Álbum do Ano em 2019. A artista também é neta de Willie Nelson. Ela se apresenta no Jaguariúna Rodeo Festival no último dia de evento, 27 de setembro.