Cantora Ágatha relata experiências pessoais de bullying em novo single

A cantora e compositora Ágatha está prestes a lançar seu mais novo single, intitulado “eu não falei pra ninguém”. A faixa autoral será disponibilizada em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (23), e promete tocar os corações dos ouvintes com sua mensagem profunda e pessoal.

A letra da canção retrata um período difícil da vida de Ágatha, quando enfrentou um ano inteiro de bullying na escola. Segundo a artista, a música foi a única forma que encontrou para expressar tudo que estava sentindo. “Essa música é muito especial para mim e acredito que será para o público também. Muitas pessoas que estão passando por

problemas ou que já passaram vão se identificar, é aquele problema que a pessoa não consegue colocar para fora e nem contar para os outros. É um mix de emoções”.

Para a cantora, a composição musical foi uma forma de superar seus traumas e transformá-los em arte. Depois de trocar de ambiente escolar e encontrar forças para enfrentar todas as dificuldades, ela se sente preparada para compartilhar sua história com o público.

“Muita gente vai se identificar com o que eu estou cantando, com o que eu passei, e também vai conscientizar sobre bullying, depressão e vários outros problemas que as pessoas ao nosso lado estão passando e às vezes a gente não percebe. Tanto as escolas quanto os pais precisam ficar mais atentos, por isso é tão importante essa conscientização”, ressalta a cantora.

Ágatha acredita que a faixa tem o poder de sensibilizar e iniciar conversas sobre questões sociais significativas. Com seu novo single, ela espera despertar a empatia e incentivar a reflexão e o suporte para aqueles que estão enfrentando desafios semelhantes.

