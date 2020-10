Cantora xinga e acusa lateral do Flamengo de assédio: ‘Um jogadorzinho de M…’

A cantora Rithi Nolasco usou o stories do Instagram para denunciar o lateral Ramon, do Flamengo, que foi recentemente promovido ao elenco profissional do clube carioca.

A cantora postou um print em que aparentemente responde a uma sequência de áudios do jogador.

“Apenas uma coisa, Ramon. F@…-se se você é jogador do Flamengo, em qual momento eu disse que faria programa. Outra coisa, você é um infantil, um jogadorzinho de M… que nem saiu das fraldas. Acho melhor você se por no seu lugar. Senão quem irá fazer você se por, vai ser eu mesmo (sic)” publicou a cantora em suas redes.

“Juvenil é f…da”, completou.

O anúncio da renovação do jogador com o rubro-negro foi divulgado nesta terça-feira (6). Ramon é considerado uma das promessas do mengão e firmou contrato com o clube até 2025.

