Cantor Zé Neto sofre acidente carro; equipe pede orações

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/12/2023 - 23:21

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro na noite desta terça-feira, 5. A informação foi confirmada pela assessoria dos sertanejos, que pediu orações nas redes sociais.

O acidente aconteceu na saída do rancho do cantor, em Fronteira (MG). Uma colisão na rodovia envolvendo três carros e uma carreta acarretou em ferimentos no tórax para Zé Neto, que recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda em Fronteira. Os outros envolvidos tiveram apenas ferimentos leves.

Segundo sua assessoria, Zé Neto foi encaminhado para um hospital em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, consciente e fora de risco de morte. Mais detalhes acerca das razões do acidente ainda não foram divulgadas.

“Pedimos orações de todos para que tudo continue bem. Novas informações serão fornecidas tão logo sejam confirmadas”, garantiu a nota publicada nas redes sociais da dupla sertaneja.

