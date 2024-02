Cantor Toby Keith morre aos 62 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/02/2024 - 9:43 Para compartilhar:

O cantor Toby Keith, estrela da música country dos Estados Unidos, morreu na segunda-feira, 5, aos 62 anos. A informação foi divulgada no perfil do artista no X (ex-Twitter). Em meados de 2022, o artista havia anunciado o diagnóstico de câncer de estômago.

Keith “morreu de maneira pacífica… cercado por sua família. Ele travou sua luta com graça e coragem”, diz a publicação.

Famoso pelo seu hit de 1993, “Should’ve Been a Cowboy”, o cantor anunciou em junho de 2022 que seis meses antes havia sido diagnosticado com câncer de estômago, dizendo que precisava de tempo para “respirar, se recuperar e relaxar”.

Keith nasceu em Oklahoma em 1961 e trabalhou na indústria petrolífera antes de tentar a carreira musical, que decolou após seu primeiro álbum tornar-se um disco de platina.

A estrela da música country lançou duas dúzias de álbuns e músicas que lideraram as paradas, como “Beer for My Horses” e “Red Solo Cup”. Sua música de sucesso “Courtesy Of The Red, White And Blue” tornou-se um hino patriótico depois dos ataques de 11 de setembro e da morte de seu pai.

A Academia de Música Country premiou Keith como artista do ano duas vezes, em 2002 e 2003.

* Com informações da Reuters

