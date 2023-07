Cantor Tibi lança música em parceria com a banda Onze20 e comemora sucesso no Spotify

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 10:40 Compartilhe

O cantor, ator, compositor e multi instrumentista, Tibi está com tudo! Ele, que acabou de voltar de Nova York, após ser convidado para se apresentar em uma famosa casa noturna, comemora o lançamento da música ‘Ponto de equilibro’, com a banda Onze20, e que está fazendo sucesso no Spotify. A música faz parte do segundo álbum “Tibi or not Tibi”.

A banda Onze20, já gravou, anteriormente, a música de autoria de Tibi, “O problema é que ce sabe”, na época ficando em primeiro lugar nas rádios.

“‘Ponto de Equilíbrio’ é uma música muito especial pra mim. Compus na pandemia, pensando nas pessoas, atividades, que me mantinham bem nesse período difícil. Ter a participação do Onze20 nessa música é muito muito especial”, declara Tibi.

“Sou fã da banda há anos e tive a honra de ter escrito uma música que faz parte da carreira deles (“o problema é que ce sabe”). Tá sendo ainda mais especial ter eles cantando comigo ‘Ponto de Equilíbrio'”, completa.

O artista conta com vasta experiência no meio artístico, contando com duas indicações ao Grammy Latino no currículo, além de quatro músicas autorais em novelas da TV Globo e indicações e premiações no Prêmio da Música Brasileira e no Prêmio Multishow. Ele também já trabalhou com grandes nomes da música brasileira como Paulinho Moska, Jorge Vercillo, Gabriel O Pensador, Banda Melim, Tânia Mara, George Israel, Jerry Adriani e Sam Alves.

Tibi começou a ter visibilidade na mídia, ao participar do reality musical ‘Superstar’, da TV Globo, com sua banda JAMZ, quando ficou em 2º lugar. O cantor também participou da edição de 2020 do ‘The Voice Brasil’.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias