Cantor sul-coreano Choi Sung-bong é encontrado morto aos 33 anos

Finalista reality show Korea’s Got Talent, o cantor sul-coreano Choi Sung-bong, de 33 anos, foi encontrado morto no próprio apartamento em Seul, na Coreia do Sul, nessa terça-feira, 20. A informação é da agência de notícias local Yonthap.

Choi Sung-bong ficou conhecido quando chegou ao segundo lugar no programa de talentos Korea’s Got Talent, de 2011. Na época, ele chegou a receber elogios de Justin Bieber. No YouTube, o vídeo da audição para o programa acumula mais de 21 milhões de visualizações.

Segundo o veículo sul-coreano, a suspeita é de suicídio, mas os resultados da autópsia ainda não foram divulgados.

