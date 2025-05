Cantor sofre acidente em rodovia e mostra ferimentos de traumatismo craniano

[IMAGENS FORTES]

O cantor Hugo, que forma dupla sertaneja com Raphael, sofreu traumatismo craniano após um acidente de carro ocorrido em Dourados, no Mato Grosso do Sul, na última quarta-feira, 1º, porém noticiado apenas no último sábado, 3.

No momento do acidente, o artista estava acompanhado de seu irmão e mais uma pessoa. Nenhum deles teve lesões graves, informou o cantor por meio de postagem nas redes sociais.

O cantor tinha saído de um show feito na cidade sul-mato-grossense e voltava para Goiânia, onde mora, quando perdeu o controle do carro devido a uma ultrapassagem.

“Eu não lembro muito o que aconteceu, quem contou foi meu irmão. A gente tinha dois carros na frente, a gente abriu para ultrapassar e o carro da frente virou para entrar em uma estrada de terra”, disse Hugo para a TV Anhanguera.

Já na postagem feita nas redes sociais, Hugo complementou dizendo que teve perda de memória e, por isso, não consegue se lembrar do que aconteceu antes e na hora do acidente.

Na publicação ele aparece com uma faixa na cabeça e com hematomas nos dois olhos. O cantor sinalizou que sofreu um grande corte da parte de trás da cabeça até a testa.

“Graças a Deus passando aqui só para avisar que está tudo certo. Só tomar a medicação e se cuidar”, disse.

O cantor agradeceu as mensagens de carinho e preocupação que recebeu dos fãs quando souberam do que havia acontecido. “Obrigado pela preocupação de todos um beijo. Tamo junto”, destacou.