Cantor sertanejo tem vídeo de sexo na piscina vazado na web

Cantor da dupla Leo & Raphael, o sertanejo Raphael Soares teve um vídeo íntimo vazado na internet. Nas imagens divulgadas, o artista se relaciona sexualmente com uma influenciadora em uma piscina.

Segundo o jornalista Léo Dias, o vídeo foi gravado por câmeras de segurança no início do ano, mas as imagens só foram compartilhadas neste mês. Ao colunista, Raphael confirmou que é ele mesmo que aparece nas filmagens.

Natural do Paraná, o cantor, de 34 anos, é uma das vozes da dupla Leo & Raphael. Os dois ficaram conhecidos após o hit ‘Os Meninos da Pecuária’, que alcançou 96 milhões de visualizações no YouTube.

