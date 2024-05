Cantor sertanejo morre em grave acidente em São Paulo; saiba quem era Guilherme Leon 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 14:46 Para compartilhar:

O cantor sertanejo Guilherme Leon morreu, aos 34 anos, vítima de um acidente de carro, na madrugada de sábado, 18, na rodovia Raposo Tavares, na cidade de Mairinque, estado de São Paulo. O artista seguia na pista sentido Sorocaba, quando um outro veículo invadiu a contramão e bateu de frente com o carro dele.

Guilherme Leon voltava de Goiânia após ter assinado seu primeiro contrato com uma gravadora.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, o cantor chegou a ser socorrido e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento na cidade, mas não resistiu.

A esposa do artista, Jhorgina Leon, também estava no carro e foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves.

Ainda segundo a SSP, o causador do acidente teria fugido do local sem prestar socorro à vítima, mas acabou preso pela Polícia Civil. Na delegacia, o motorista confessou, em depoimento, ter ingerido bebida alcoólica. Ele alegou ter deixado o local do acidente para buscar ajuda médica, já que também teria ficado ferido.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia de Mairinque.

Segundo o produtor musical Cristiano Kauzner, Guilherme Leon havia entrado pela primeira vez, na última quarta-feira (15), em um estúdio para gravar uma de suas músicas e, já no dia seguinte, estrelou um videoclipe na cidade.

O sertanejo estava investindo na carreira e já contabilizava quase 10 mil seguidores no Instagram

Guilherme deixa a viúva e duas filhas, Ele e Jhorgina Leon tinham tatuagem no braço que os dois fizeram juntos.

