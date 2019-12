Cantor sertanejo Juliano Cezar morre após sofrer um infarto em pleno show

Juliano Cezar teve um infarto fulminante, no momento que cantava em uma festa da cidade de Uniflor PR, realizada pelo município hoje de madrugada.

• Cantora de forró passa mal e morre durante show no Piauí

• Morreu Marie Fredriksson, vocalista da banda sueca Roxette

• Morre, aos 72 anos, Antonio Guerreiro, o fotógrafo das estrelas

No vídeo gravado durante o show, o cantor aparece caindo atrás do sanfoneiro da banda.

Juliano foi levado para hospital da cidade e foram feitas várias tentativas de reanimação, porém sem sucesso.

Segundo a página oficial do cantor no Instagram:

A notícia mais triste que poderíamos comunicar.

Com profundo pesar, a Explosion Music informa o falecimento cantor Juliano Cezar.

⠀

Juliano Cezar teve uma parada cardiorrespiratória enquanto se apresentava em um show em Uniflor, interior do Paraná.

⠀

O velório será realizado na cidade natal do cantor – Passos /MG. Quanto aos horários de velório e sepultamento, serão repassados assim que obtidos.

⠀

Maiores informações: Fabiana Villela / Assessoria Juliano Cezar / Explosion Music



Veja o vídeo:



Abaixo o post do perfil oficial: