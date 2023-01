Cantor sertanejo Igor Moreira foi assassinado por engano, diz delegado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/01/2023 - 19:25 Compartilhe

Morto com mais de 20 tiros no dia 4 de janeiro, em Manaus (AM), o cantor sertanejo Igor Moreira, de 29 anos, foi vítima de engano, segundo o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Vale destacar que a noiva do artista já havia negado que ele teria envolvimento com tráfico de drogas ou que estivesse devendo dinheiro para agiota.





Como noticiado na Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo em Manaus, dois suspeitos foram presos. Um deles confessou ter recebido ordem para executar um homem, e logo após o crime descobriu ter pego a pessoa errada.

“O primeiro preso foi apontado como o motorista de um dos veículos utilizados no crime. Ele teria recebido a ordem para matar o desafeto do traficante e foi responsável por cooptar os outros envolvidos no crime. Eles encontraram a vítima na feira do Manôa e aí seguiram até a execução, que ocorreu na casa da sogra do Igor”, detalhou Danniel Antony, delegado que comandou as prisões.

Com o depoimento dos suspeitos, o delegado Ricardo Cunha destacou que Igor “era claramente inocente, sem passagem pela polícia, sem envolvimento com o tráfico de drogas ou com agiotagem”.





