Cantor sertanejo Henrique morre após mais de 20 dias internado

O cantor sertanejo Henrique, da dupla Netto e Henrique, morreu na madrugada desta segunda-feira (2). Ele estava internado no Hospital de Base de Rio Preto desde o dia 8 de fevereiro, após sofrer um acidente de carro em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. As informações são do jornal Diário da Região.

Wesley Pereira da Silva, o Henrique, de 22 anos, estava em estado grave. Ele chegou a passar por cirurgia para retirada de dois coágulos na cabeça. O acidente aconteceu no último dia 8, por volta das 3h20, o carro que Henrique dirigia pegou fogo após colidir com a traseira de uma camionete.

Policiais Militares que faziam ronda no local retiraram o cantor do veículo. O Corpo de Bombeiros apagou o incêndio. O carro ficou destruído. Henrique foi socorrido em uma UPA de Santa Fé do Sul e em seguida transferido para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Depois foi encaminhado para o Hospital de Base de Rio Preto.