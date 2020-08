Cantor sertanejo e outras três pessoas morrem em acidente no Mato Grosso

O cantor sertanejo Rick Jammes, de 25 anos, morreu em acidente de carro na Rodovia Emanuel Pinto (MT-251), no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, cerca de 65 km de Cuiabá, no último domingo (9). Outras seis pessoas se envolveram no incidente, sendo que três morreram também. As informações foram divulgadas pelo UOL.

Segundo informações da Polícia Civil, o sertanejo dirigia seu carro quando perdeu a direção do veículo. O automóvel saiu da pista e capotou em uma área de mata ao lado da rodovia.

Rick e as outras três pessoas que morreram ficaram presas nas ferragens, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local. As outras pessoas envolvidas, que escaparam da morte, foram arremessados para fora do carro durante o capotamento. Eles foram socorridos pelo Samu e, segundo o Corpo de Bombeiros, não correm risco de morte.

Ainda segundo informações do UOL, obtidas com a Polícia Civil, não se sabe o que teria causado o acidente. Uma das hipóteses é que o cantor tenha tentado desviar de um buraco e perdido o controle. Além disso, a polícia apura a possibilidade de negligência e alta velocidade. Garrafas de bebida alcoólica e energéticos foram encontradas no interior do veículo do cantor.

Rick Jammes era cantor sertanejo e tinha o costume de se apresentar em barzinhos e eventos da região de Cuiabá. Ele e os amigos que também morreram no acidente foram enterrados na tarde dessa segunda (10).

