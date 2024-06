Cantor sertanejo é atropelado ao socorrer vítima de outro acidente em Goiás

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 18:42 Para compartilhar:

O sertanejo Athos Prado foi atropelado e sofreu ferimentos no braço ao socorrer a vítima de um outro acidente em uma rodovia federal em Goiás, no domingo, 2.

O atropelamento aconteceu quando Prado voltava de um show no Mato Grosso do Sul e parou à beira da rodovia para usar galhos de árvores e cones para sinalizar e isolar a área do acidente.

Enquanto acionava os bombeiros, deu as costas para a via e foi atropelado. Com o impacto, foi arremessado cerca de três metros de altura. O motorista do veículo estaria embriagado, afirmou ao site Metrópoles. A informação foi confirmada pelo teste de bafômetro feito pela polícia no local.