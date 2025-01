Cantor sertanejo da ‘voz bruta’ morre aos 33 anos

Morreu, no último sábado, 18, o cantor sertanejo Rodolfo Favero, aos 33 anos de idade. O artista era conhecido como “a voz bruta” do estilo musical.

O músico vivia em Guariba, interior de São Paulo, e estava internado em um hospital de Ribeirão Preto. O falecimento de Rodolfo foi confirmado por meio de um comunicado de sua equipe publicado no perfil oficial do cantor no Instagram.

“É com pesar que comunicamos o falecimento de Rodolfo Fávero”, dizia a mensagem, que foi tomada por comentários de fãs lamentando a sua partida.

“Meus mais sinceros sentimentos”, comentou um internauta. “Sem acreditar”, lamentou outra seguidora. “Hoje era para ter sido uma noite de muita música e momentos agradáveis com você cantando aqui, mas Deus te quis do lado dele. Vai em paz, Deus abençoe sua família, obrigada pelos momentos vividos aqui”, escreveu alguém de um estabelecimento onde ele iria se apresentar.

Segundo a Quem, a causa da morte foi uma parada cardíaca, e uma necrópsia está sendo realizada neste domingo, 19.