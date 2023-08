Cantor Regis Danese está em estado grave após acidente de carro, afirma equipe médica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 12:27 Compartilhe

Na noite de quarta-feira, 30, o cantor gospel Regis Danese, 50, sofreu um acidente de trânsito, quando estava a caminho de um show na cidade de Ceres, região central de Goiás. Com lesões na costela, tórax e punho, ele precisou ser socorrido às pressas e foi submetido a um procedimento cirúrgico e, de acordo com a equipe médica, seu estado de saúde é considerado grave.

O quadro do músico foi atualizado durante o programa ‘Encontro’, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira, 31. Na atração, Patrícia Poeta revelou uma conversa com pessoas próximas a Regis. “A gente segue direto, desde ontem, em contato com a família e também com a equipe médica do cantor”, disse a apresentadora.

Poeta ainda informou que o artista continua na unidade de terapia intensiva do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira. “Eles nos disseram que o Regis Danese segue internado n a UTI depois dessa cirurgia. Mas ressaltaram que ele está bem. Essa é uma boa notícia”, concluiu.

Momentos após o acidente, Regis Danese, compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece com o rosto ensanguentado e deitado em uma maca. “Estou aqui sendo atendido, porém, o carro arrebentou todo. Orem por mim, estou com muita dor no abdômen. Mas com meu irmão não aconteceu nada, estava do meu lado”, escreveu em seu perfil no Instagram.

