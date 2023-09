Cantor preso por cultivar maconha em casa vendia drogas em shows, diz MP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/09/2023 - 15:05 Compartilhe

O cantor Gustavo Fildzz foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele foi preso no último dia 2 de agosto na cidade de Santos, em São Paulo, acusado de ser o responsável por dois locais de plantio de maconha no município de Praia Grande.

A denúncia do órgão apontou que o cantor da banda Aliados e o caseiro Wagner Gonçalves, que foram presos em flagrante, administravam as plantações de mais de 100 pés de maconha em duas casas na Praia Grande, cidade da baixada santista. As informações são do Portal G1.

+Saiba quem é Gustavo Fildzz, cantor preso suspeito de chefiar esquema de tráfico de drogas

No documento também existem conversas entre os dois para organizar a distribuição e a comercialização da droga. A investigação do MP concluiu que a maior parte dos entorpecentes era negociada com um contato chamado Kabeça. Fildzz vendia o restante da droga para alguns fãs nos shows do Aliados.

Saiba mais sobre o cantor

Em suas redes sociais, há várias imagens praticando esportes radicais, especialmente o surfe;

O artista fez parte da seleção brasileira de ginástica olímpica, e foi campeão brasileiro em 1998 e panamericano em 1999.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias