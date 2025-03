Cantor Ne-Yo apresenta as quatro namoradas na web; entenda a prática do poliamor

Ne-Yo confirmou que é adepto da prática do poliamor. O cantor, de 45 anos de idade, mantém um relacionamento com quatro mulheres, e compartilhou detalhes sobre como organiza sua vida amorosa com as parcerias.

Em uma postagem feita no Instagram, o artista apresentou as moças publicamente e mandou um recado para aqueles que desaprovam o seu estilo de vida.

“Já que o mundo está tão intrigado, acho que devo apresentar meus amores adequadamente. Senhoras e senhores, apresento minha pirâmide”. As mulheres que ele apresenta são Cristina (Pretty Baby), Arielle (Twin Flame), Moneii (Phoenix Feather) e Bri (Sexy Lil’ Somethin). Diga algo legal ou siga em frente com sua vida. Estamos felizes aqui”, alfinetou.

O artista norte-americano havia falado sobre este tipo de relação não-monogâmica em uma entrevista à rádio Real 92.3 Los Angeles, quando revelou que o estilo de vida atual surgiu após se divorciar de Crystal Renay, em 2022.

“Depois do meu divórcio, decidi que não estou mais mentindo para ninguém. Eu machuquei muitas pessoas apenas por ser desonesto sobre coisas sobre as quais eu poderia ter sido honesto. Eu percebo agora que se eu tivesse sido honesto desde o salto, eu poderia ter me poupado de um monte de dor de cabeça, mágoa e tudo mais”, disse na ocasião.

Ao longo da entrevista, Ne-Yo explicou como organiza o tempo que passa com suas namoradas, em um esquema de rodízio de sete dias com cada uma das mulheres. “Eu que preciso organizar tudo, porque sou o mais ocupado. Mas eu tiro sete dias para uma, sete para outra e depois fazemos algo nós cinco. É uma coisa linda”, contou.

Além disso, ele explicou que em feriados e festas, todos se encontram para celebrar juntos. “Isso dá certo porque as quatro se dão muito bem entre si”, garantiu.

O que é poliamor?

Poliamor é mais do que uma forma de relacionamento conjugal, é um estilo de vida.

As pessoas envolvidas em um relacionamento poliamoroso não têm o compromisso de dividir a vida apenas com uma pessoa, elas enxergam o amor e a cumplicidade além de um corpo – o que é totalmente oposto ao relacionamento monogâmico, imposto pelo patriarcado, há 2,5 mil anos.

O poliamor também tem regras, mas não as mesmas de um relacionamento monogâmico. A pessoa pode ter mais de um parceiro íntimo ao mesmo tempo, desde que seja com o consentimento de todos os envolvidos.

É uma prática que vai além do sexo, amplia o modo de sentir o amor e aceita uma variedade de sentimentos diferentes que se formam a partir de cada uma das relações com as pessoas envolvidas.