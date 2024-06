Cantor Nahim morre aos 71 anos em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2024 - 8:12 Para compartilhar:

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, conhecido como Nahim, que fez sucesso na década de 80, morreu na manhã desta quinta-feira, 13, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso será registrado inicialmente como morte suspeita.

Relembre:

Cantor Nahim anuncia o fim de seu casamento com Andréia Andrade: ‘Não teve briga’

Natural de Miguelópolis, interior de São Paulo, Nahim chamou atenção nos anos 80, principalmente por frequentar programas de auditório. Em uma dessas oportunidades, se sagrou vencedor do quadro “Qual É a Música?”, do Programa Silvio Santos, no SBT.

Além disso, ganhou projeção nacional com hits de sucesso, como ‘Dá Coração’, ‘Coração de Melão’ e ‘Taka Taka’.

Nahim também teve a sua vida marcada por participar do reality show ‘A Fazenda‘, da Record TV, por ter sido preso em abril de 2019, após descumprir medida protetiva contra a ex-esposa, e também por ter tentado a sorte na vida política, ao se candidatar a vereador por São Paulo. Porém, não foi eleito.