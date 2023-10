Cantor Nahim anuncia o fim de seu casamento com Andréia Andrade: ‘Não teve briga’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2023 - 17:58 Para compartilhar:

O cantor Nahim usou as redes sociais neste domingo, 22, para anunciar o fim de seu casamento de cinco anos com Andréia Andrade. No Instagram, o agora ex-casal fez uma publicação conjunta para comunicar o término do relacionamento.

“Queridos fãs e amigos, estamos vindo prestar um esclarecimento a todos vocês que de uma certa forma admira o casal Nahim e Andreia. Nosso casamento chegou ao fim! Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade que se perdura por 13 anos. Com amor, Andreia e Nahim”, diz o comunicado.

Em 2021, Nahim e Andréia Andrade participaram do reality “Power Cople Brasil”, na Record TV.

Veja abaixo a publicação:

