Cantor Marrone passa por cirurgia de emergência em Goiânia

Nesta segunda-feira, 17, o cantor Marrone, de 58 anos, da dupla sertaneja com Bruno, passou por uma cirurgia de emergência em um hospital de Goiânia, segundo informações do portal Leo Dias.

Em nota enviada ao Metrópoles, a assessoria do artista confirmou a internação e atualizou seu estado de saúde. A cirurgia de Marrone aconteceu no CBCO – Hospital de Olhos, segundo a equipe do artista, “devido à descoberta de um glaucoma em ambos os olhos”.

A equipe do sertanejo ainda afirmou que pretende atualizar a saúde do parceiro de Bruno ao final da operação.

Cirurgia estética

Em abril do ano passado, Marrone precisou passar por uma cirurgia para corrigir procedimentos estéticos feitos no rosto. Na época, Bruno alegou que “o olho do cantor não voltou para o lugar”.

“Ele foi fazer uma correção nos olhos, daquela outra cirurgia que ele tinha feito. Eu acho que ele fez muitos procedimentos ao mesmo tempo, e o olho não voltou para o lugar certo, na verdade, é isso, aí ele foi fazer uma correção, um enxerto, demorou um pouco e teve de colocar um dreno para o xixi, a urina, aí quando foi colocar o dreno machucou o canal e começou a sangrar junto com a urina”, contou Bruno em entrevista ao Leo Dias.