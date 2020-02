Cantor Marcelo D2 se casa com produtora após um ano de namoro

O rapper brasileiro Marcelo D2, de 52 anos, casou novamente nesta quarta-feira (12). Após um ano de relacionamento com a produtora Luiza Machado, eles oficializaram a união, segundo o jornal Extra.

Em seu perfil do Instagram, o cantor postou uma foto com duas alianças, com a descrição “Feliz da vida”. D2 já foi casado anteriormente durante 20 anos com sua primeira esposa, com a qual teve quatro filhos.

Um detalhe curioso na post do cantor foi o comentário da atriz Luana Piovani. Ela contou que guardou a aliança do casamento com o surfista Pedro Scooby para dar para filha Liz, atualmente com quatro anos.

“Putz, essa foto… Aliança fora do dedo? Porra, só lembrou a mim. Tenho a aliança do falecido e minha guardadas para dar para a Liz quando ela for mais velha. Separou, irmão? Ou vai casar?”, comentou a atriz.