Cantor Lucas Felix volta com MPB na Roda, no Rio de Janeiro

O cantor niteroiense Lucas Felix volta com seu projeto ‘MPB na Roda‘, no sábado, dia 8 de julho, a partir das 14h, em Niterói. O show vai acontecer na Festa Tardes Brasilis com a participação do DJ Bruno Zambrotti.

O MPB na Roda traz grandes sucessos da Música Popular Brasileira com repertório dos cantores: João Gilberto, Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Rita Lee, Marisa Monte, entre outros.

SERVIÇO

Festa Tarde Brasilis com Show MPB na Roda

Dia: 08 de julho (sábado), a partir das 14h.

Local: Bemdito (Avenida Quintino Bocaiuva, 217 – Niterói).

Ingressos: R$20,00 (vinte reais). Venda no local.

