Cantor Leonardo critica apresentação de Madonna no Rio e compara show com satanismo

O show de Madonna nas areias de Copacabana, zona sul do Rio, no último dia 4 de maio, continua rendendo! Sobretudo as críticas daqueles que se sentiram incomodados com as performances da Rainha do Pop, que encerrou a turnê no Brasil, em única apresentação na América do Sul.

O cantor Leonardo que o diga. Em entrevista para o site Conceito Sertanejo, o artista foi além e chegou a comparar a apresentação ao satanismo. Para ele, o show da cantora americana não é apropriado e mais parece ser dedicado ao diabo.

“A gente não perde tempo com esse tipo de show, né? Aquilo não é show, aquilo é uma suruba, né. Aquilo lá você faz em outro lugar. Não é no show, não é no palco. Se tiver que fazer, faz na casa de swing”, disparou ele em conversa nos bastidores do seu show “Cabaré”.

O sertanejo chegou a elogiar a qualidade vocal da artista, mas apontou elementos satânicos.

“Ela é uma baita de uma cantora. Quem somos nós, meros mortais, para falar de uma cantora como a Madonna, com aquele vigor físico, com aquela dança que ela faz?”, ressaltou ele.

Mas, tem muita coisa que ela faz ali que é voltada pro Satanás, pro diabo de quatro, muita coisa errada. Eu acho, é a minha opinião. Quanto à cantora Madonna, para mim, é a melhor, disparado”, disse.