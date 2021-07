Cantor Kauan anuncia morte de familiar e faz homenagem emocionante

O sertanejo Kauan, da dupla com Matheus abalou os seguidores com a notícia de uma morte em sua família. A avó do cantor morreu, deixando todos muito tristes e abalados. Kauan fez uma homenagem à idosa nas redes sociais, e recebeu diversas mensagens de carinho dos fãs e amigos.

“Vai fazer tanta falta esse abraço. A senhora sempre foi um anjo. Só que agora você tá ao lado de Deus. Descansa em paz vozinha. Você sempre foi a minha base em tudo.O brigado pelas suas orações de todos os dias, pedindo proteção por nós. Dói muito aqui, mas eu tenho certeza que a senhora está em um lugar especial no céu! Descansa em paz, meu amor”, escreveu. Nos comentários, muitas mensagens de pesar. “Meus sentimentos”, escreveu uma fã. “Força, amigo”, comentou outro.

